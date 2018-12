What results matter most? Where are the top teams playing after Christmas? Visit The NCP Insider





1. Salesian (11-0) LW: #1

2. Sheldon (5-3) LW: #2

3. Modesto Christian (6-3) LW: #3

4. Bishop O´Dowd (4-2) LW: #4

5. Moreau Catholic (5-2) LW: #6

6. Mitty (4-3) LW: #5

7. Grant (8-2) LW: #7

8. Dublin (7-1) LW: #8

9. Riordan (7-3) LW: #9

10. Branson (7-2) LW: #10

11. James Logan (7-4) LW: #11

12. Weston Ranch (9-1) LW: #12

13. Sacred Heart Cathedral (4-2) LW: #14

14. Rocklin (13-1) LW: #16

15. Vanden (8-2) LW: NR

16. San Leandro (8-3) LW: #15

17. Stuart Hall (9-4) LW: #17

18. College Park (8-1) LW: #19

19. Bellarmine (6-0) LW: #20

20. St. Maryś-Stockton (7-4) LW: NR