We hope you enjoy this free preview from NorCalPreps.com. If you want to see more content like team rankings, player rankings, and program spotlights, Subscribe Today!





Bryson Davis leads Manteca into SJS Division II Semifinals





SJS

Division I: Folsom beat Cosumnes Oaks 49-7, Inderkum beat Monterey Trail 50-21, Oak Ridge beat Turlock 45-6, Central Catholic beat Edison 34-20





Division II: St. Mary’s beat Vacaville 38-0, Manteca beat Granite Bay 21-14, Rocklin beat Downey 42-7





Division III: Grant beat Linden 82-7, Oakdale beat Merced 56-35, Vanden beat Roseville 44-15, Woodcreek beat Christian Brothers 50-14





Division IV: Escalon beat Sacramento 57-32, West Park beat Placer 41-38, Patterson beat Kimball 40-7, Vista del Lago beat Rio Americano 48-7





Division V: Los Banos beat Center 30-7, Casa Roble beat Lathrop 46-18





Division VI: Hughson beat Colfax 54-13, Bradshaw Christian beat Union Mine 41-7, Sonora beat Summerville 45-14





Division VII: Orestimba beat Le Grand 49-14, Woodland Christian beat Delta 49-8, Stone Ridge Christian beat Valley Christian 70-14





NCS

Open/Division I: De La Salle beat Logan 48-20, San Ramon Valley beat Campolindo 38-31, Pittsburg beat Amador Valley 41-14, California beat Clayton Valley Charter 31-24





Division II: El Cerrito beat Berkeley 61-14, Windsor beat Vintage 49-13, Rancho Cotate beat Granada 40-18





Division III: Tamalapais beat Casa Grande 34-28, Las Lomas beat Ukiah 17-7, Cardinal Newman beat American Canyon 49-14





Division IV: San Marin beat Kennedy 48-0, Carrillo beat Petaluma 24-14, Acalanes beat Mt. Diablo 56-14, Vallejo beat Del Norte 28-22





Division V: Miramonte beat San Rafael 48-0, Alhambra beat Piedmont 49-14, Analy beat Justin-Siena 49-7





Division VI: Fortuna beat Middletown 36-0, Moreau Catholic beat Arcata 21-18





Division VII: Ferndale beat St. Helena 41-13, Willits beat Berean Christian 57-7, Kelseyville beat St. Patrick-St. Vincent 41-21





CCS

Open/Division I: Wilcox beat St. Francis 52-28, St. Ignatius beat Valley Christian 21-17, Los Gatos beat Riordan 28-14





Division II: Soquel beat Carmel 35-14, Menlo beat Live Oak 30-28, Christopher beat Mitty 32-28





Division III: Scotts Valley beat Aragon 33-21, Alisal beat Capuchino 20-17, Palma beat Hollister 38-10, Menlo-Atherton beat Hillsdale 49-37





Division IV: Branham beat Greenfield 41-14, Mountain View beat Burlingame 49-21, Leigh beat North Salinas 21-20, Palo Alto beat Seaside 55-21





Division V: South San Francisco beat Silver Creek 14-0, Leland beat Overfelt 24-20, Santa Teresa beat Los Altos 37-15, Woodside beat Del Mar 56-21





Northern Section

Division II: Foothill beat Red Bluff 17-14, Shasta beat Enterprise 17-12





Division III: University Prep beat Central Valley 39-6, Lassen beat Pierce 41-21, Orland beat West Valley 55-13





Division IV: East Nicolaus beat Williams 49-0, Hamilton beat Trinity 40-12





Division V: Los Molinos beat Fall River 41-34, Biggs beat Modoc 35-6





San Francisco: Lincoln beat Lowell 57-8, Balboa beat Galileo 37-0, Lowell beat Washington 35-28





Oakland: McClymonds beat Oakland Tech 40-0, Skyline beat Oakland 18-0, Castlemont beat Fremont 28-0