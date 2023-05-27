5-Stars1. Morgan Cheli 6-foot-1 PG Mitty (UCONN)2. Jordan Lee 6-foot-0 SG St. Mary’s-Stockton4-Stars3. Kamryn Mafua 6-foot-2 PF Folsom (Cal)4. Harper Peterson 6-foot-3 PF Whitney5. Gabrielle Abigor...