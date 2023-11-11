1. Maximus VanLaningham 6-foot-9 PF Woodcreek2. Andrew Hilman 6-foot-3 G Riordan3. Rashod Cotton 6-foot-2 PG Modesto Christian4. Elias Obenyah 6-foot-3 SG Salesian5. Myles Jones 6-foot-3 G Modesto ...