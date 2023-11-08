5-STARS1. Alec Blair 6-foot-6 SG De La Salle 2. Jasir Renchar 6-foot-6 W Riordan4-STARS3. Semetri Carr 6-foot-0 PG Branson4. Alvin Loving 6-foot-4 SG Salesian5. Jalen Stokes 6-foot-5 W Dublin6. Ste...