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OL Garrison Blank becomes UCLA’s 10th commit in 2025 class

UCLA offensive line coach Juan Castillo, right, secured his first commitment since joining the staff in 2025 offensive tackle Garrison Blank.
UCLA offensive line coach Juan Castillo, right, secured his first commitment since joining the staff in 2025 offensive tackle Garrison Blank. (Courtesy of Garrison Blank)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Head coach DeShaun Foster and UCLA continued its hot streak on the recruiting trail Thursday afternoon.

This time, the Bruins got help along the offensive line when 2025 Rocklin (Calif.) three-star offensive tackle Garrison Blank announced his commitment on social media.

Blank told Bruin Blitz that he officially informed the staff of his decision Tuesday and then proceeded to cancel his previously scheduled future official visits.

“I think it’s an amazing opportunity and amazing staff that cares about me as a player and a person,” Blank said. “Being at UCLA won’t just develop me as a player but also a person.”

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