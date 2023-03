@norcalpreps

Bret Harte vs. Marina Friday 10:00 AM

San Domenico vs. Shalhevet Friday 10:00 AM

Colfax vs. Los Osos Friday 2:00 PM

Central vs. Bonita Vista Saturday 2:00 PM

Division II: Central vs. Pleasant Valley 62-51

Oakland Tech vs. Santiago Friday 6:00 PM

Mitty vs. Etiwanda Saturday 6:00 PM

Sierra vs. Lynwood Friday 12:00 PM

Half Moon Bay vs. Valencia Saturday 12:00 PM

Oakland vs. Buena Friday 4:00 PM

San Joaquin Memorial vs. Pacifica Christian Saturday 4:00 PM

Granada vs. Notre Dame-Sherman Oaks Friday 8:00 PM

St. Joseph vs. Harvard-Westlake Saturday 8:00 PM

More News

News More News

Certain Data by Sportradar and Stats Perform

© 2023 Yahoo. All rights reserved.