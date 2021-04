NorCalPreps - NCP Football Top 20 Rankings

1. De La Salle (5-0)

Beat California 48-10 Next Up: at Clayton Valley Charter (April 17)





2. Serra (4-0)

Beat Riordan 26-3 Next Up: at St. Ignatius (April 17)





3. Pittsburg (4-0)

Beat Deer Valley 67-8 Next Up: at Antioch (April 17)





4. Folsom (5-0)

Beat Lincoln 41-14 Next Up: at Oak Ridge (April 16)





5. Monterey Trail (4-0)

Beat San Leandro 48-12 Next Up: at Antelope (April 16)





6. Rocklin (3-0)

Idle Next Up: vs. Whitney (April 16)





7. Valley Christian-San Jose (2-1)

Beat Bellarmine 36-0 Next Up: at. St. Francis-Mountain View (April 16)





8. St. Mary’s-Stockton (3-1)

Idle Next Up: TBA





9. Clayton Valley Charter (4-1)

Beat San Ramon Valley 17-14 Next Up: vs. De La Salle (April 17)





10. Marin Catholic (4-0)

Beat Central Catholic 45-10 Next Up: at Redwood (April 17)





11. Palma (2-1)

Beat Salinas 7-6 Next Up: at San Benito (April 16)





12. San Ramon Valley (3-2)

Lost to Clayton Valley Charter 17-14 Next Up: at Monte Vista (April 17)





13. Lincoln-Stockton (3-0)

Beat Lodi 34-7 Next Up: at Edison-Stockton (TBA)





14. Granite Bay (3-2)

Beat Oak Ridge 32-31 Next Up: vs. Del Oro (April 16)





15. Cardinal Newman (4-0)

Beat Rancho Cotate 17-0 Next Up: at Windsor (April 16)





16. Campolindo (5-0)

Beat Las Lomas 38-28 Next Up: at Miramonte (April 16)





17. Los Gatos (4-0)

Beat Wilcox 20-19 Next Up: vs. Palo Alto (April 16)





18. Menlo-Atherton (4-0)

Beat Terra Nova 50-7 Next Up: vs. King’s Academy (April 16)





19. Oak Ridge (2-3)

Lost to Granite Bay 32-31 Next Up: vs. Folsom (April 16)





20. Manteca (4-0)

Beat Oakdale 26-23 Next Up: at East Union (April 17)