NorCalPreps - NCP Football Top 20 Rankings

1. De La Salle (3-0) Beat San Ramon Valley 49-6 Next Up: vs. Jesuit (April 1)





2. Serra (2-0) Beat Sacred Heart Cathedral 49-10 Next Up: at Riordan (April 10)





3. Pittsburg (2-0) Beat Heritage 35-16 Next Up: vs. Liberty (April 2)





4. Folsom (3-0) Beat Del Oro 45-6 Next Up: at Whitney (April 2)





5. Monterey Trail (2-0) Beat Clayton Valley Charter 24-13 Next Up: vs. Cosumnes Oaks (April 2)





6. Rocklin (2-0) Beat Oak Ridge 38-13 Next Up: at Granite Bay (April 2)





7. Valley Christian, San Jose (1-1) Beat Mitty 19-10 Next Up: at Bellarmine (April 10)





8. Clayton Valley Charter (2-1) Lost to Monterey Trail 24-13 Next Up: at Monte Vista (April 3)





9. Oak Ridge (1-2) Lost to Rocklin 38-13 Next Up: at Del Oro (April 2)





10. St. Mary’s-Stockton (2-1) Beat Tracy 54-14 Next Up: at Central Catholic (April 1)





11. Marin Catholic (2-0) Beat Windsor 27-17 Next Up: vs. Tamalpais (April 3)





12. Palma (0-1) Lost to San Joaquin Memorial 37-14 Next Up: at King City (April 3)





13. San Ramon Valley (2-1) Lost to De La Salle 49-6 Next Up: vs. California (April 3)





14. Lincoln, Stockton (2-0) Beat Tokay 71-6 Next Up: TBD





15. Cardinal Newman (2-0) Beat Vanden 28-21 Next Up: vs. Rancho Cotate (March 30)





16. Campolindo (3-0) Beat Acalanes 28-13 Next Up: vs. Amador Valley (April 3)





17. Granite Bay (2-1) beat Whitney 27-15 Next Up: vs. Rocklin (April 2)





18. Elk Grove (0-0) Idle Next Up: vs. Laguna Creek (April 2)





19. St. Francis, Mountain View (1-0) Idle Next Up: at Mitty (April 9)





20. Cosumnes Oaks (0-0) Idle Next Up: at Monterey Trail (April 2)