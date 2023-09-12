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NCP Football Section Rankings: Top 5 Game in the Northern Section

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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Northern Section

1. Pleasant Valley (2-0)

2. Foothill-Palo Cedro (1-2)

3. Enterprise (3-0)

4. Chico (3-0)

5. Orland (1-1)


Thought Bubble: We have a ranked matchup in the Northern Section this week as Orland travels to Shasta. Orland, the lone non-EAL team in the Top 5, lost to Enterprise 39-35 in the opener.


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