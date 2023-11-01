Sac-Joaquin Section1. Folsom (8-2)2. St. Mary’s-Stockton (9-1)3. Rocklin (9-1)4. Oak Ridge (8-2)5. Central Catholic (8-2)6. Manteca (7-3)7. Granite Bay (5-5)8. Monterey Trail (7-3)9. Grant (8-2)10....