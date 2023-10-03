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NCP Football Section Rankings: SJS Stands Out

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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NCP Football Top 20 I 2024 Football Top 50 Player Rankings I 2025 Football Top 30 Player Rankings


Sac-Joaquin Section

1. St. Mary’s-Stockton (5-1)

2. Folsom (4-2)

3. Oak Ridge (5-1)

4. Central Catholic (4-2)

5. Grant (5-1)

6. Rocklin (6-0)

7. Manteca (4-2)

8. Granite Bay (4-2)

9. Del Oro (5-1)

10. Escalon (5-1)

11. Casa Roble (5-1)

12. Tracy (5-1)

13. Vista del Lago (6-1)

14. Inderkum (6-1)

15. Jesuit (5-1)


Thought Bubble: The SJS is the top section in NorCal this year with depth emerging outside of the SFL. Escalon beat Hughson in a TVL showdown, Jesuit shutout previous Top 20 ranked Clayton Valley Charter and Tracy beat Lincoln-Stockton heading into the October 13 matchup with St. Mary’s-Stockton.


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