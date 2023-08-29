News More News
ago football Edit

NCP Football Section Rankings: Shakeup in the Bay Area

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

We hope you enjoy this free preview from NorCalPreps.com. If you want to see more content like team rankings, player rankings, and program spotlights, Subscribe Today!


NCP Football Top 20 I 2024 Football Top 50 Player Rankings I 2025 Football Top 30 Player Rankings


North Coast Section

1. De La Salle (0-1)

2. Pittsburg (1-0)

3. San Ramon Valley (1-0)

4. Clayton Valley Charter (1-0)

5. Windsor (0-0)

6. Marin Catholic (1-0)

7. Campolindo (1-0)

8. San Marin (1-0)

9. Acalanes (0-1)

10. El Cerrito (1-0)


Click Here for the Complete Rankings


Join the Conversation: NCP INSIDER I FOOTBALL

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}