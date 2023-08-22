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NCP Football Section Rankings: NCS, CCS Start this Week

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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Each Tuesday during the season, we will be updating the section rankings with Top 15s for the SJS, CCS and NCS. There is also a top five in the Northern Section and top three in the Oakland and San Francsico sections.


Central Coast Section

1. Serra (0-0)

2. St. Francis-Mountain View (0-0)

3. Palma (0-0)

4. Los Gatos (0-0)

5. Riordan (0-0)

6. Salinas (0-0)

7. Wilcox (0-0)

8. St. Ignatius (0-0)

9. Sacred Heart Prep (0-0)

10. Aptos (0-0)


Click Here for the Complete Section Rankings



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