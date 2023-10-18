Sac-Joaquin Section1. Folsom (6-2)2. St. Mary’s-Stockton (7-1)3. Oak Ridge (7-1)4. Central Catholic (6-2)5. Grant (7-1)6. Rocklin (7-1)7. Manteca (6-2)8. Granite Bay (5-3)9. Del Oro (5-3)10. Escalo...