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NCP Football Section Rankings: Folsom back in top spot in SJS

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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NCP Football Top 20 I 2024 Football Top 50 Player Rankings I 2025 Football Top 30 Player Rankings


Sac-Joaquin Section

1. Folsom (3-1)

2. St. Mary’s-Stockton (3-1)

3. Oak Ridge (5-0)

4. Central Catholic (2-2)

5. Grant (4-1)

6. Rocklin (4-0)

7. Del Oro (5-0)

8. Manteca (2-2)

9. Granite Bay (3-2)

10. Casa Roble (4-1)

11. Escalon (4-1)

12. Tracy (4-0)

13. Vista del Lago (4-1)

14. Vacaville (2-2)

15. Woodcreek (4-0)


Thought Bubble: Tracy enters the rankings at No. 12 after beating previous No. 12 Downey 43-13. The Sierra Foothill League, Valley Oak League and Tri-City Athletic League have nine of the top 12 teams.


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