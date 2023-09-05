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NCP Football Section Rankings: Cardinal Newman into the Top 10

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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NCP Football Top 20 I 2024 Football Top 50 Player Rankings I 2025 Football Top 30 Player Rankings


North Coast Section

1. De La Salle (0-2)

2. Pittsburg (2-0)

3. San Ramon Valley (2-0)

4. Clayton Valley Charter (1-1)

5. Marin Catholic (2-0)

6. Windsor (0-1)

7. San Marin (2-0)

8. El Cerrito (2-0)

9. Cardinal Newman (2-0)

10. Amador Valley (1-1)

11. Liberty (1-1)

12. Monte Vista (2-0)

13. Campolindo (1-1)

14. Acalanes (0-2)

15. Redwood (2-0)

Thought Bubble: The shakeup this week is headlined by Cardinal Newman moving into the Top 10 after its 27-7 win over Vacaville and Amador Valley entering at No. 10 after beating Campolindo 6-0. Acalanes takes on Amador Valley this week in looking to avoid a 0-3 start.


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