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NCP Football Section Rankings: Campolindo, Monterey Move Up

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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NCP Football Top 20 I 2024 Football Top 50 Player Rankings I 2025 Football Top 30 Player Rankings


North Coast Section

1. De La Salle (3-2)

2. San Ramon Valley (5-0)

3. Pittsburg (4-0)

4. Clayton Valley Charter (2-2)

5. California (3-2)

6. Marin Catholic (5-0)

7. San Marin (4-0)

8. El Cerrito (4-0)

9. Cardinal Newman (5-0)

10. Windsor (2-1-1)

11. Campolindo (2-1-1)

12. Amador Valley (3-2)

13. Liberty (3-2)

14. Monte Vista (3-2)

15. Acalanes (1-3)


Thought Bubble: The bottom six teams saw a big shuffle as Campolindo posted an impressive win at Monte Vista while Amador Valley stumbled against crosstown rival Foothill-Pleasanton. Windsor has also won two in a row since going winless in its first two games.


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