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NCP Football Section Rankings: Big Matchups This Week

Douglas Benton • NorCalPreps
NCP Editor
@norcalpreps

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NCP Football Top 20 I 2024 Football Top 50 Player Rankings I 2025 Football Top 30 Player Rankings


Central Coast Section

1. Serra (6-0)

2. St. Francis-Mountain View (3-3)

3. Riordan (5-1)

4. Los Gatos (4-2)

5. St. Ignatius (3-3)

6. Valley Christian-San Jose (5-1)

7. Mitty (4-2)

8. Wilcox (4-2)

9. Salinas (3-3)

10. Menlo (6-0)

11. Hillsdale (6-0)

12. Bellarmine (1-5)

13. Aptos (2-4)

14. Sacred Heart Prep (3-3)

15. Live Oak-Morgan Hill (5-0)


Thought Bubble: Salinas has once again shown itself to be the top team in the PCL-Gabilan Division with wins over Soquel and Aptos to start league action. A couple of upcoming WCAL matchups to note are Riordan hosting Mitty and St. Ignatius taking on Valley Christian.


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