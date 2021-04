NorCalPreps - NCP Baseball Top 20: Granada makes big move

1. Valley Christian-San Jose (2-0)

Beat San Benito 14-2, 8-1





2. De La Salle (3-1)

Beat Franklin-Elk Grove 8-1, Tracy 13-2, Jesuit 15-3 Lost to Granada 5-6





3. Granada (5-1)

Beat San Ramon Valley 6-1, 11-5, California 8-1, De La Salle 6-5, West 8-5 Lost to California 2-6





4. Franklin-Elk Grove (5-2)

Beat Oak Ridge 10-1, 10-9. Placer 6-1, Yuba City 18-3, Whitney 16-3 Lost to De La Salle 1-8, Granite Bay 3-7





5. California (4-2)

Beat Dougherty Valley 6-5, Granada 6-2, Foothill-Pleasanton 2-1, 8-1 Lost to Dougherty Valley 2-5, Granada 1-8





6. Granite Bay (4-1)

Placer 11-1, Oak Ridge 10-3, Franklin-Elk Grove 7-3, Yuba City 19-8 Lost to Oakmont 2-3





7. Foothill-Pleasanton (3-2)

Beat Livermore 9-0, Monte Vista 4-2, 8-0 Lost to California 1-2, 1-8





8. Jesuit (1-1)

Beat Alpha Charter 6-5 Lost to De La Salle 3-15





9. St. Mary’s-Stockton (7-0)

Beat Lodi 4-3, 14-4, Tracy 5-4, Tokay 3-2, Elk Grove 3-0, West 6-5, Lincoln-Stockton 10-5





10. Serra (0-0)

First game is April 6 against Hillsdale





11. Mitty (0-0)

First Game is April 6 against King’s Academy





12. Clayton Valley Charter (0-0)

First Game is April 7 against Concord





13. Palo Alto (0-0)

First Game is April 12 against Gilroy





14. Heritage (7-0)

Beat Deer Valley 6-1, 7-2, 13-3, Pittsburg 2-1, Liberty 9-1, Freedom 4-0, Antioch 4-1





15. Elk Grove (3-1)

Beat Yuba City 8-6, Woodcreek 6-3, Vacaville 11-0 Lost to St. Mary’s-Stockton 0-3





16. Cardinal Newman (0-0)

First Game is April 7 against Vanden





17. Acalanes (0-0)

First Game is April 8 against Las Lomas





18. Tamalpais (5-0)

Beat Novato 4-2, 8-1, Drake 8-1, 20-5, 5-3





19. Placer (4-2)

Beat Whitney 3-1, Bella Vista 4-2, Del Campo 5-0, Roseville 8-7 Lost to Granite Bay 1-11, Franklin-Elk Grove 1-6





20. Cosumnes Oaks (6-0)

Beat Ponderosa 3-2, Bella Vista 10-0, Oakmont 3-1, Bradshaw Christian 8-1, 8-6, El Camino-Sacramento 34-2