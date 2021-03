NorCalPreps - Football Top 20 Rankings

Eight of the Top 20 teams were in action this past weekend in the return of high school football. De La Salle and Folsom won Top 20 matchups on March 13. 17 of the 20 ranked teams are expected to be in action this week.





1. De La Salle (1-0) Beat St. Mary’s-Stockton 35-27 Next Up: vs. Monte Vista (March 20)





2. Serra (0-0) Idle Next Up: at Valley Christian-San Jose (March 19)





3. Pittsburg (0-0) Idle Next Up: at Freedom (March 19)





4. Folsom (1-0) Beat Oak Ridge 23-18 Next Up: at Granite Bay (March 19)





5. Oak Ridge (0-1) Lost to Folsom 23-18 Next Up: vs. Whitney (March 20)





6. Monterey Trail (0-0) Idle Next Up: vs. Rocklin (March 19)





7. Valley Christian-San Jose (0-0) Idle Next Up: vs. Serra (March 19)





8. Clayton Valley Charter (1-0) Beat Inderkum 20-15 Next Up: vs. California (March 20)





9. Rocklin (0-0) Idle Next Up: at Monterey Trail (March 19)





10. St. Mary’s-Stockton (0-1) Lost to De La Salle 35-27 Next Up: at Jesuit (March 20)





11. Marin Catholic (0-0) Idle Next Up: vs. Tamalpais (March 20)





12. Palma (0-0) Idle Next Up: at San Joaquin Memorial (March 26)





13. San Ramon Valley (1-0) Beat Las Lomas 35-28 Next Up: vs. Bishop O’Dowd (March 20)





14. Lincoln-Stockton (0-0) Idle Next Up: vs. Tracy (March 19)





15. Elk Grove (0-0) Idle Next Up: vs. Davis (March 26)





16. Cardinal Newman (0-0) Idle Next Up: vs, Windsor (March 19)





17. St. Francis-Mountain View (0-0) Idle Next Up: vs. San Benito (March 20)





18. Cosumnes Oaks (0-0) Idle Next Up: vs. Capital Christian (March 26)





19. Campolindo (1-0) Beat Freedom 27-23 Next Up: at Benicia (March 19)





20. Acalanes (1-0) Beat Monte Vista 33-27 Next Up: vs. Las Lomas (March 20)