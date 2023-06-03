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Cal lands commitment from area safety Brooklyn Cheek

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal was the first school to offer Modesto-Central Catholic safety Brooklyn Cheek over a year ago. Since that time he has continued to make trips out to Berkeley to build his bond with the staff and find comfort with the Bears.

Cheek is set to take his official visit to Cal later this month, and he had planned on seeing Washington State as well. Instead, he decided Saturday to end his recruitment and pick the Bears ahead of his upcoming trips.

The three-star defensive back, who could play safety or cornerback, recently narrowed his list of options down to four schools including Arizona and Arizona State in addition to the Bears and Cougars.

Cal has been as involved as any program in pursuit of the 6-foot-2 prospect, and that consistency played a big role in his recruitment.

"Cal is amazing to me," he previously told Golden Bear Report. "Coach Terrence Brown texts me almost every day and checks up on me, and you can tell he really cares about me as a student, not just an athlete. So, they're super loving, and obviously it's right around the corner only like 70 miles from where I live."

The Bears continued to express to Cheek that they wanted to keep him home, and that message resonated with the rising senior throughout the process.

"100 percent, they talk to me and it's right around the corner for them," he said. "They really show that they want people from California to stay in California, which I love."

Cal defensive backs coaches Terrence Brown and Tre Watson were crucial in Cheek's recruitment, and he has long been impressed by the staff head coach Justin Wilcox has built in Berkeley.

"Having those coaches established, you know that they know what they want to do," he said. "They've had it in their mind for a while, and they're not gonna change much from what they've been doing. It's kind of just cool to see that they can stay there. They have a good fan base and they have a good connection."

Cheek made several visits throughout the process including making stops in Arizona and Oregon previously.

He is now the third commitment for the Bears in the 2024 class joining tight end Camden Jones and offensive lineman Tyler Knape.

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