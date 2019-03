Boys Basketball





1. Sheldon (23-10*) LW: #2

2. Modesto Christian (26-8) LW: #4

3. Salesian (31-1) LW: #1

4. De La Salle (29-4) LW: #5

5. Weston Ranch (31-2) LW: #3

6. Logan (26-6) LW: #6

7. Branson (31-2) LW: #12

8. Moreau Catholic (26-8) LW: #7

9. Mitty (17-7) LW: #11

10. Bishop O’Dowd (23-9) LW: #9

11. Dublin (25-6) LW: #8

12. San Leandro (24-6) LW: #10

13. Sacred Heart Cathedral (14-15) LW: #13

14. Bellarmine (19-8) LW: #14

15. Serra (20-7) LW: #19

16. Folsom (26-7) LW: #17

17. Riordan (17-9) LW: #15

18. Campolindo (25-7) LW: #20

19. St. Mary’s, Stockton (26-7) LW: #16

20. Grant (26-8) LW: NR





Girls Basketball





1. Salesian (25-8) LW: #4

2. Mitty (25-3) LW: #1

3. Pinewood (25-3) LW: #3

4. Carondelet (26-5) LW: #2

5. St. Joseph (22-8) LW: #7

6. St. Mary’s, Stockton (22-9) LW: #8

7. Bishop O’Dowd (23-9) LW: #10

8. Bear Creek (30-5) LW: #12

9. Miramonte (28-4) LW: #11

10. McClatchy (28-5) LW: #13

11. Sacramento (25-8) LW: #5

12. Antelope (31-3) LW: #14

13. Heritage (26-5) LW: #6

14. Cardinal Newman (24-6) LW: #9

15. San Ramon Valley (26-5) LW: #15

16. Valley Christian, San Jose (17-10) LW: #17

17. St. Francis, Mountain View (16-10) LW: NR

18. St. Patrick-St. Vincent (27-4) LW: #16

19. Sacred Heart Cathedral (9-13) LW: #18

20. St. Ignatius (16-11) LW: #19





*Bold teams will play in NorCal Finals on Tuesday